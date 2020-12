Arte | Domenico Ghirlandaio | nuovo record mondiale all' asta per piccolo dipinto**

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Londra, 17 dic. - (Adnkronos) -per un'opera dell'artista(1448/9-1494), uno dei primi maestri del Rinascimento fiorentino: una piccola tavola (33.3 x 23.7 cm.) a tempera ed olio, dal titolo "Salvator Mundi", è stata battuta a un'di 'Old Masters' da Christie's a Londra per 2.182.500 sterline (2.392.020 euro). Il raro dipinto del- sono veramente pochi quelli ancora in mani private - ha innescato un'accesa gara di offerte e ha portato il "Salvator Mundi" a raggiungere lo stellare prezzo finale, che è risultato sei volte più alto della stima di partenza. Ad aggiudicarsi la tavoletta un collezionista che ha chiesto di restare anonimo, intervenuto all'per telefono con l'intermediazione di un ...