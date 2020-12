Arsenal, stoccata di Leno alla squadra: “Arteta ultimo da incolpare per i risultati. Se non si corre in campo…” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Non è certo un bel momento per l'Arsenal che si trova a dover far fronte i mancati risultati del campo e le tante critiche alla squadra e al suo mister Mikel Arteta. Ma è proprio dai giocatori, ed in particolare dal portiere Bernd Leno che arriva la difesa a spada tratta del mister e le accuse al gruppo dei giocatori. Parlando ai microfoni di Sky Sports, l'estremo difensore se l'è presa con i suoi compagni difendendo appunto il manager.Leno: "Arteta ultimo da incolpare per i risultati"caption id="attachment 1066719" align="alignnone" width="790" Arsenal Arteta (getty images)/caption"L'allenatore è l'ultima persona da incolpare per il fatto che siamo in ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 17 dicembre 2020) Non è certo un bel momento per l'che si trova a dover far fronte i mancatidel campo e le tante critichee al suo mister Mikel. Ma è proprio dai giocatori, ed in particolare dal portiere Berndche arriva la difesa a spada tratta del mister e le accuse al gruppo dei giocatori. Parlando ai microfoni di Sky Sports, l'estremo difensore se l'è presa con i suoi compagni difendendo appunto il manager.: "daper i"caption id="attachment 1066719" align="alignnone" width="790"(getty images)/caption"L'allenatore è l'ultima persona daper il fatto che siamo in ...

