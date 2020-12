Arsenal, Arteta: «Ci siamo sparati di nuovo sui piedi…» (Di giovedì 17 dicembre 2020) Mikel Arteta ha commentato la prestazione del suo Arsenal contro il Southampton L’Arsenal non decolla e anche contro il Southampton non vince. All’Emirates Stadium arriva infatti un pareggio per 1-1. E ai microfoni della BBC, l’allenatore dei Gunners Mikel Arteta ha rilasciato parole amare. «Dopo aver sbagliato un’occasione da gol, non abbiamo avuto modo di rifarci. Sì, abbiamo sistemato alcune cose per provare a vincere la gara, ma siamo andati sotto. I miei calciatori, come tre giorni fa, sono stati bravi: abbiamo segnato un bel gol e potevamo vincere. Ma ancora una volta ci siamo sparati ai piedi. L’espulsione di Gabriel ha pesato. Sono molto deluso perché in quel momento stavo pensando di sostituire uno dei difensori centrali per andare all’attacco». Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Mikelha commentato la prestazione del suocontro il Southampton L’non decolla e anche contro il Southampton non vince. All’Emirates Stadium arriva infatti un pareggio per 1-1. E ai microfoni della BBC, l’allenatore dei Gunners Mikelha rilasciato parole amare. «Dopo aver sbagliato un’occasione da gol, non abbiamo avuto modo di rifarci. Sì, abbiamo sistemato alcune cose per provare a vincere la gara, maandati sotto. I miei calciatori, come tre giorni fa, sono stati bravi: abbiamo segnato un bel gol e potevamo vincere. Ma ancora una volta ciai piedi. L’espulsione di Gabriel ha pesato. Sono molto deluso perché in quel momento stavo pensando di sostituire uno dei difensori centrali per andare all’attacco». Leggi su ...

