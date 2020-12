Arriva il vaccino anti Covid Tutto quello che serve sapere | date | dosi | chi ha priorità

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Ildella Pfizer e il relativo piano vaccinale, cioè la tempistica e le modalità con cui sarà somministrato, è stato approvato incipo rispetto alla prima data indicata. Non più il 29 dicembre ma, secondo le attuali indicazioni, il 27 dicembre, a pochi giorni da Natale. Ecco tutte le risposte alle domande che tutti si stanno facendo. Leggi anche ›, la lezione di Burioni a “Che Tempo che fa”: «È come lo sbarco sulla luna»19: le cose da...

myrtamerlino : Forse il #vaccino arriva prima di #Natale o forse no. Forse da sabato l'Italia tutta rossa o arancione o forse no.… - martinatrilly : @jopratix Ma l'ho detto da subito che essendo nelle mani di quest'altro scappato di casa possiamo dormire tra due c… - StefanoSabati17 : ????Arriva il vaccino e le borse volano. Vedrete: presto tutta Italia sarà rosso-lockdown - astroslimon : @domenicomarock Mi posso nascondere nella tua valigia? Se il vaccino arriva in tempo... - ilCogito : RT @assurdistan: #Arcuri dice che se arriva la terza ondata sarà un casino fare il vaccino: Caro Italiano. Avendo intrapreso (voi) la vir… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva vaccino

Ian McKellen vaccinato e lancia un appello a ... Matt Smith è pronto a cavalcare i draghi... La Rivincita dei Nerd: in arrivo un reboot... La Rivincita dei Nerd: in arrivo un reboot... La Marvel ...Conferenza Stato-Regioni: via libera al piano. Bolzano avrà 27.521 dosi di vaccino Pfizer, Trento 18.659. Il deposito principale sarà a Trento, poi le fiale saranno trasportate con ghiaccio secco in A ...