Arrestato latitante, si nascondeva al centro immigrati di Udine (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ricercato dalla polizia austriaca, il trafficante di droga si nascondeva a Udine nel centro di prima accoglienza di immigrati. Shinwati Akhtermunir, cittadino afghano di 33 anni, è stato Arrestato ieri, 16 dicembre, grazie alla collaborazione tra la Squadra Mobile, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Udine e la Squadra Volante. Su di lui è stato emesso, L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ricercato dalla polizia austriaca, il trafficante di droga sineldi prima accoglienza di. Shinwati Akhtermunir, cittadino afghano di 33 anni, è statoieri, 16 dicembre, grazie alla collaborazione tra la Squadra Mobile, l’Ufficio Immigrazione della Questura die la Squadra Volante. Su di lui è stato emesso, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

webnauta5_9 : RT @reportdifesa: Arrestato un pericoloso latitante di Cosa Nostra: Heilbronn. Ieri, in Heilbronn (Germania), città extracircondariale del… - Cinquantenni : #pernondimenticare #news #DIA #16dicembre arrestato #Germania latitante : @RaiDue al tg2 di oggi @KlausDavi scrive… - reportdifesa : Arrestato un pericoloso latitante di Cosa Nostra: Heilbronn. Ieri, in Heilbronn (Germania), città extracircondarial… - AaronPettinari : Blitz Dia: arrestato in Germania il latitante Falzone - MoliPietro : Heilbronn (Germania) – Arrestato latitante Antonino Falzone -