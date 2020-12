Arón Piper da Elite a Il Caos Dopo di Te, l’enfant prodige spagnolo che aveva paura della fama (Di giovedì 17 dicembre 2020) La sua popolarità è esplosa col ruolo di Ander Muñoz in Elite, ma ora Arón Piper si sta facendo conoscere anche da un pubblico più adulto con la miniserie Il Caos Dopo di Te nel ruolo dello studente problematico Iago: unico comune denominatore delle due serie è Carlos Montero, sceneggiatore e creatore di entrambi i format originali di Netflix. Arón Piper, 23 anni appena, ha iniziato a recitare sin da ragazzino, tra cortometraggi, film e serie tv, ma è decisamente il 2019 l’anno in cui ha visto decollare la sua carriera, prima con la partecipazione alla serie Derecho a Soñar e poi con il casting che gli avrebbe consegnato il ruolo in Elite. Il thriller adolescenziale di Montero gli ha conferito una fama che ha travalicato i ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) La sua popolarità è esplosa col ruolo di Ander Muñoz in, ma orasi sta facendo conoscere anche da un pubblico più adulto con la miniserie Ildi Te nel ruolo dello studente problematico Iago: unico comune denominatore delle due serie è Carlos Montero, sceneggiatore e creatore di entrambi i format originali di Netflix., 23 anni appena, ha iniziato a recitare sin da ragazzino, tra cortometraggi, film e serie tv, ma è decisamente il 2019 l’anno in cui ha visto decollare la sua carriera, prima con la partecipazione alla serie Derecho a Soñar e poi con il casting che gli avrebbe consegnato il ruolo in. Il thriller adolescenziale di Montero gli ha conferito unache ha travalicato i ...

FrancescaDac : RT @aronvstyles: dai raga ma come si esce da questa dipendenza chiamata arón piper ?????? - crisenefrega : RT @aronvstyles: dai raga ma come si esce da questa dipendenza chiamata arón piper ?????? - Aurora82017722 : RT @aronvstyles: dai raga ma come si esce da questa dipendenza chiamata arón piper ?????? - bvciami : ian somehalder, aron piper, dylan o'brien e tutta la gentaglia attorno a me non ne piace uno, u n o - liveasyouwantt : watch me iniziare una serie tv solo ed esclusivamente per aron piper -