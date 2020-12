Arcuri: "Vaccino per tutti gli italiani entro il prossimo autunno" (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il commissario straordinario per l'emergenza: "Il 27 dicembre V-day simbolico: si comincia col personale sanitario, dipendenti e ospiti nelle Rsa". "Dati confortanti sull'adesione alle vaccinazioni". "Bisogna abbassare la curva dei contagi per rendere più semplice... Leggi su repubblica (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il commissario straordinario per l'emergenza: "Il 27 dicembre V-day simbolico: si comincia col personale sanitario, dipendenti e ospiti nelle Rsa". "Dati confortanti sull'adesione alle vaccinazioni". "Bisogna abbassare la curva dei contagi per rendere più semplice...

TgLa7 : #covid Vaccino: Arcuri, 202 mln dosi ma in 21 mesi e non piu' 15. Sanofi ha comunicato ritardo consegna quota di 40… - rtl1025 : ?? #Vaccino, il commissario Arcuri dichiara che saranno disponibili 202 milioni di dosi per l'Italia in 21 mesi. Sec… - CottarelliCPI : L'idea di fissare un Vaccino Day per tutta Europa (ne parla anche oggi #Arcuri ) è strana. Se un paese è pronto a p… - StraNotizie : Arcuri: 'Vaccino per tutti gli italiani entro il prossimo autunno' - Gianga87 : Vaccino Covid, Arcuri: via alla campagna complicato nel caso di una terza ondata - Sanità - -