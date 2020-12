Arcuri: “Inizio vaccinazioni a inizio gennaio” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Commissario Domenico Arcuri, in una intervista a Il Corriere della Sera ha affermato: “Se le agenzie del farmaco in Italia (Aifa) e in Europa (Ema) rispetteranno il calendario, simbolicamente a fine dicembre. E massicciamente ad inizio gennaio. Noi siamo pronti. Non perderemo neanche un minuto e non conserveremo una sola dose nei nostri magazzini. Sarebbe intollerabile”. E aggiunge: “ci sono gli hub, la dotazione delle celle frigorifere e il sistema è già pronto a partire“. La prima parte della campagna è per personale medico, la seconda parte dei vaccini “non sappiamo esattamente quando, perché dipenderà da autorizzazioni e produzione dei vaccini. Potrà essere nel primo trimestre del 2021. Quanto alle priorità nella popolazione, si inizierà dagli 11 milioni di abitanti che hanno più di sessant’anni, a partire ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Commissario Domenico, in una intervista a Il Corriere della Sera ha affermato: “Se le agenzie del farmaco in Italia (Aifa) e in Europa (Ema) rispetteranno il calendario, simbolicamente a fine dicembre. E massicciamente ad. Noi siamo pronti. Non perderemo neanche un minuto e non conserveremo una sola dose nei nostri magazzini. Sarebbe intollerabile”. E aggiunge: “ci sono gli hub, la dotazione delle celle frigorifere e il sistema è già pronto a partire“. La prima parte della campagna è per personale medico, la seconda parte dei vaccini “non sappiamo esattamente quando, perché dipenderà da autorizzazioni e produzione dei vaccini. Potrà essere nel primo trimestre del 2021. Quanto alle priorità nella popolazione, si inizierà dagli 11 milioni di abitanti che hanno più di sessant’anni, a partire ...

