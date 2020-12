Arcuri: "Inizieremo a vaccinare già nel 2020" (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il commissario Arcuri ha assicurato l'inizio delle vaccinazioni in Italia a fine dicembre: si partirà da ospedali e strutture per anziani. Arcuri: “Vaccinazioni simboliche a fine dicembre, non perderemo tempo” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il commissarioha assicurato l'inizio delle vaccinazioni in Italia a fine dicembre: si partirà da ospedali e strutture per anziani.: “Vaccinazioni simboliche a fine dicembre, non perderemo tempo” su Notizie.it.

