Apocalypse Now, Scott Glenn: "Ho avuto il ruolo dopo aver salvato la vita a Francis Ford Coppola" (Di giovedì 17 dicembre 2020) Scott Glenn racconta il rocambolesco provino che gli ha permesso di conquistare la parte in Apocalypse Now, oltre alle disavventure on location nelle Filippine. Scott Glenn ha svelato di aver ottenuto il ruolo in Apocalypse Now dopo una serie di eventi rocamboleschi culminati nell'aver salvato la vita al regista Francis Ford Coppola. Ripercorrendo la sua carriera in un video pubblicato da GQ, l'attore veterano ha raccontato la storia di come è stato scelto, nel 1979, per l'epico war movie Apocalypse Now. Scott Glenn si è presentato al provino per il film insieme ad altri 50 attori che ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 17 dicembre 2020)racconta il rocambolesco provino che gli ha permesso di conquistare la parte inNow, oltre alle disavventure on location nelle Filippine.ha svelato diottenuto ilinNowuna serie di eventi rocamboleschi culminati nell'laal regista. Ripercorrendo la sua carriera in un video pubblicato da GQ, l'attore veterano ha raccontato la storia di come è stato scelto, nel 1979, per l'epico war movieNow.si è presentato al provino per il film insieme ad altri 50 attori che ...

ValentinaDAmic4 : Apocalypse Now, Scott Glenn: 'Ho avuto il ruolo dopo aver salvato la vita a Francis Ford Coppola' -… - rob_BlackWidow : RT @_diana87: Vittorio Storaro ha vinto 3 premi Oscar per la fotografia di Reds, Apocalypse Now e L'ultimo imperatore. #StanotteConCaravagg… - Dansai75 : RT @_diana87: Vittorio Storaro ha vinto 3 premi Oscar per la fotografia di Reds, Apocalypse Now e L'ultimo imperatore. #StanotteConCaravagg… - _diana87 : Vittorio Storaro ha vinto 3 premi Oscar per la fotografia di Reds, Apocalypse Now e L'ultimo imperatore.… - unvulcanodentro : @surprenantcoeur Bene, credo che finirò quei due episodi di now apocalypse (con quel manzone di avan jogia) e poi m… -

Ultime Notizie dalla rete : Apocalypse Now Apocalypse Now, il capolavoro di Coppola che vi terrà svegli fino alle valchirie Liberoquotidiano.it Il rettore della Iulm: "Dalla Bibbia ad Apocalypse Now, per ripartire"

Trovate questo articolo all'interno della newsletter "Buongiorno Milano". Ogni giorno alle ore 7, dal lunedì al venerdì, gli iscritti alla community del «Giorno» riceveranno una newsletter dedicata al ...

Apocalypse Now film stasera in tv 15 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

Apocalypse Now è il film stasera in tv diretto da Francis Ford Coppola. Scopri cast, trama, trailer, curiosità e dove vederlo in streaming.

Trovate questo articolo all'interno della newsletter "Buongiorno Milano". Ogni giorno alle ore 7, dal lunedì al venerdì, gli iscritti alla community del «Giorno» riceveranno una newsletter dedicata al ...Apocalypse Now è il film stasera in tv diretto da Francis Ford Coppola. Scopri cast, trama, trailer, curiosità e dove vederlo in streaming.