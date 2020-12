(Di giovedì 17 dicembre 2020)è uno degli chef più amati d’Italia, ma anche uno dei personaggi della tv più amati.nasce il 16 aprile del 1975 a Vico Equense, in provincia di Napoli, sotto il segno dell’Ariete. Dopo aver studiato alla scuola alberghiera inizia a lavorare come chef in alcuni ristoranti. Tra i quali La Sonrisa, resa celebre dal fortunato programma di Real Time, ed il Grand Hotel Quisisana di Capri, dove comincia a cucinare sotto l’ala di Gualtiero Marchesi, celebre chef italiano che diventa il suo maestro. Nel 1999 arriva la svolta della sua carriera ediventa chef patron del ristorante Hotel Villa Crespi di Orta San Giulio sul Lago d’Orta, una dimora storica. VITA PRIVATAè sposato con Cinzia ...

zazoomblog : Antonino Cannavacciuolo: età moglie figli altezza e peso – Tutto su di lui - #Antonino #Cannavacciuolo: #moglie - SerieTvserie : MasterChef Italia, Bruno Barbieri: “Mai avuta la tentazione di lasciare, non posso vivere senza Antonino e Giorgio!… - tvblogit : MasterChef Italia, Bruno Barbieri: “Mai avuta la tentazione di lasciare, non posso vivere senza Antonino e Giorgio!… - comemusica : RT @fmusolino: Domani su @SkyItalia parte la decima stagione di @MasterChef_it uno dei talent più amati che si rinnova al tempo del Covid.… - SerieTvserie : Masterchef Italia: l’intervista di TvBlog a Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli -

Ultime Notizie dalla rete : Antonino Cannavacciuolo

Positanonews

MasterChef Italia arriva alla sua decima stagione e ritrova Cannavacciuolo,Barbieri e Locatelli in giuria. Si parte come sempre dai casting.Masterchef Italia ritorna sul piccolo schermo con la decima edizione. Stasera 17 dicembre in tv: come vederlo in diretta in chiaro.