Anticorpi monoclonali, cosa è e come funziona la prima terapia mirata approvata negli Usa (Di giovedì 17 dicembre 2020) La copertura mediatica della corsa allo sviluppo dei candidati vaccini anti Covid ha in qualche modo “oscurato” il lavoro dei ricercatori impegnati sull’altro fronte della battaglia contro il nuovo coronavirus: non quello profilattico ma quello terapeutico. È almeno da maggio che si parla di Anticorpi monoclonali e della possibilità che possano diventare il game changer della lotta alla pandemia, uno strumento complementare al vaccino. Le sperimentazioni non solo sono partite lo scorso agosto, ma sono anche terminate con l’approvazione ormai un mese da parte della Food and drug administration. E dagli Usa le notizie che arrivano sono confortanti. L’immunologa Antonella Viola sulla pagina Facebook in un cui risponde a una domanda al giorno scrive: “Gli Anticorpi monoclonali delle aziende Lilly e Regeneron sono stati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) La copertura mediatica della corsa allo sviluppo dei candidati vaccini anti Covid ha in qualche modo “oscurato” il lavoro dei ricercatori impegnati sull’altro fronte della battaglia contro il nuovo coronavirus: non quello profilattico ma quello terapeutico. È almeno da maggio che si parla die della possibilità che possano diventare il game changer della lotta alla pandemia, uno strumento complementare al vaccino. Le sperimentazioni non solo sono partite lo scorso agosto, ma sono anche terminate con l’approvazione ormai un mese da parte della Food and drug administration. E dagli Usa le notizie che arrivano sono confortanti. L’immunologa Antonella Viola sulla pagina Facebook in un cui risponde a una domanda al giorno scrive: “Glidelle aziende Lilly e Regeneron sono stati ...

LaStampa : Cure anti-Covid, Italia in ritardo sull’uso degli anticorpi monoclonali - simsavit : @GiuseppeConteIT Produciamo anticorpi monoclonali in Italia e li vendiamo agli Stati Uniti, non potendoli usare in Italia??? Robe da matti!! - teobaratto90 : RT @antonellaviol17: Gli anticorpi monoclonali sono approvati da tempo dalla FDA per uso d’emergenza. Sono usati nei pazienti a rischio di… - MauraBracaloni : Cosa aspettiamo ad autorizzarli????????? - Orty741 : @robersperanza ma gli anticorpi monoclonali che fine hanno fatto??? In America sono gia in uso. Sollecitate l'Aifa??? -