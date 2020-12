Anticipazioni UN POSTO AL SOLE di Venerdì 25 Dicembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 17 dicembre 2020)UPAS della puntata del 25Episodio numero 5.595 Ecco cosa succederà in Unalnella puntata di Natale. Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) viene coinvolto in un piano per sottrarsi al Natale a Indica. Niko (Luca Turco) porta a Jimmy (Gennaro De Simone) ad un appuntamento speciale. Alberto (Maurizio Aiello) invita Clara (Imma Pirone) nella sua nuova casa. Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) è diviso tra il nuovo interesse per Lara (Chiara Conti) e il legame passato con Marina (Nina Soldano): il giorno di Natale per lui sarà abbastanza impegnativo… Vi ricordiamo che nella pagina dedicata potete trovare tutte le altrerelative ad Unal.*Foto di Giuseppe D’Anna L'articolo proviene da ...