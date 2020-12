Anticipazioni UN POSTO AL SOLE di Martedì 22 Dicembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 17 dicembre 2020)UPAS della puntata del 22Episodio numero 5.592 Coinvolto nei drammi amorosi di Ugo (Raffaele Imparato), Niko (Luca Turco) faticherà non poco a far sì che tutto si risolva per il meglio, ma alla fine sarà lui ad avere una sorpresa. Deciso a condurre in porto il proprio piano ai danni di Fabrizio (Giorgio Borghetti) e Marina (Nina Soldano), Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) si rivelerà ancora una volta un abile manipolatore.