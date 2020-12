Anticipazioni UN POSTO AL SOLE di Lunedì 21 Dicembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 17 dicembre 2020)UPAS della puntata del 21Episodio numero 5.591 Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) propone di diventare il socio di maggioranza dei cantieri, come reagiranno Marina (Nina Soldano) e Fabrizio (Giorgio Borghetti)? Tra Susanna (Agnese Lorenzini) e Niko (Luca Turco) ci sarà un piccolo riavvicinamento: i due sono ancora destinati ad avere un futuro insieme? Dopo aver subito un brutto scherzetto da Vittorio (Amato D’Auria), Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) sta per rendergli pan per focaccia. Vi ricordiamo che nella pagina dedicata potete trovare tutte le altrerelative ad Unal.*Foto di Giuseppe D’Anna L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.