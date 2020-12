Anticipazioni Dritto e Rovescio, stasera in tv giovedì 17 dicembre: interviste, temi e ospiti (Di giovedì 17 dicembre 2020) Torna in prima serata su Rete 4 “Dritto e Rovescio”, il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Nel corso della puntata in onda stasera, giovedì 17 dicembre 2020, ampio spazio verrà dedicato alle festività natalizie degli italiani, tra divieti e crisi economica. Dritto e Rovescio: Anticipazioni e ospiti puntata 17 dicembre 2020 Nel corso della puntata, Paolo Del Debbio intervisterà il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Tra i temi affrontati: le nuove restrizioni del Governo per blindare le festività natalizie, le manovre di palazzo, tra voci di rimpasto e tensioni, il rischio di una terza ondata e le incertezze sul piano vaccinali ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 17 dicembre 2020) Torna in prima serata su Rete 4 “”, il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Nel corso della puntata in onda172020, ampio spazio verrà dedicato alle festività natalizie degli italiani, tra divieti e crisi economica.puntata 172020 Nel corso della puntata, Paolo Del Debbiorà il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Tra iaffrontati: le nuove restrizioni del Governo per blindare le festività natalizie, le manovre di palazzo, tra voci di rimpasto e tensioni, il rischio di una terza ondata e le incertezze sul piano vaccinali ...

CorriereCitta : Anticipazioni Dritto e Rovescio, stasera in tv giovedì 17 dicembre: interviste, temi e ospiti #drittoerovescio - tuttotv_info : DRITTO E ROVESCIO, anticipazioni e ospiti di stasera > - zazoomblog : Dritto e Rovescio anticipazioni puntata di giovedì 17 dicembre su Rete 4 - #Dritto #Rovescio #anticipazioni - CorriereCitta : Anticipazioni Dritto e Rovescio, stasera in tv giovedì 10 dicembre: interviste, temi e ospiti #drittoerovescio - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per “Dritto e Rovescio” del 10 dicembre alle 21.25 su Rete 4: ospiti Anna Maria Bernini e Lucia Bor… -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Dritto Dritto e Rovescio, ospiti e anticipazioni di stasera in tv giovedì 17 dicembre 2020: Luca Zaia da Del Debbio Corriere dell'Umbria Dritto e Rovescio, anticipazioni puntata di giovedì 17 dicembre su Rete 4

Dritto e Rovescio anticipazioni video, temi e argomenti puntata giovedì 10 dicembre 2020 su Rete 4. Ospite Luca Zaia, i temi della serata.

MasterChef Italia 10 al via, stasera inizia la nuova stagione. Tutte le anticipazioni

Nils Hartmann, direttore delle produzioni originali di Sky Italia: "C’è stato un momento di riflessione poi la barra la abbiamo messa a dritta e siamo partiti. Il lockdown ci ha regalato chef ...

Dritto e Rovescio anticipazioni video, temi e argomenti puntata giovedì 10 dicembre 2020 su Rete 4. Ospite Luca Zaia, i temi della serata.Nils Hartmann, direttore delle produzioni originali di Sky Italia: "C’è stato un momento di riflessione poi la barra la abbiamo messa a dritta e siamo partiti. Il lockdown ci ha regalato chef ...