Antebellum | parlano i registi | “Problemi come il razzismo sono universali | non solo americani”

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 17 dicembre 2020) La nostra intervista a Gerard Bush e Christopher Renz, i duedi, il loro film d'esordio che affronta il tema deled è disponibile su Amazon Prime Video. Si parla diined è ovvio che l'argomento sia venuto fuori nella nostra chiacchierata con Gerard Bush e Christopher Renz, i duedel film disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video dal 14 Dicembre. Un'opera prima ambiziosa, che punta su un colpo di scena a effetto (di cui abbiamo parlato nella nostra analisi del finale di) per colpire lo spettatore e si affida alla prova intensa della sua protagonista Janelle Monáe che compare nella storia in una doppia versione. Con i duenon abbiamo parlatodel tema ...