Annunciata la terza stagione della eChampions League

Leggi su esports247

(Di giovedì 17 dicembre 2020) La UEFA, Union of European Football Associations, ed EA (Etectronic Arts) hanno annunciato ladel torneo Esport di FIFA:, che sarà parte integrandeEA SPORTS FIFA 21 Global Series. La competizione inizierà ad inizio febbraio con le qualificazioni online. Premettendo che le qualificazioni al torneo siano aperte ovviamente a qualsiasi concorrente che abbia un account FUT e almeno 27 partite vinte in una singola FUT Champions Weekend, è risaputo che un giocatore di solito faccia un investimento di circa decine di migliaia di dollari, in modo da ottenere una squadra competitiva. Con le qualificazioni online, 32 giocatori possono avanzare alla fase ad eliminazione del torneo che sarà a maggio (1 e 2), poi otto contendenti accederanno alle finali ...