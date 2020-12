Anelli (Ordine dei medici): "Ci sono 60mila medici in Italia pronti a eseguire i vaccini" (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici sottolinea la disponibilità dei professionisti: medici di medicina generale, di continuità assistenziale, specialisti ambulatoriali e 118. Attesa convocazione dal ministro Speranza Leggi su repubblica (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il presidente della Federazione nazionale degli Ordini deisottolinea la disponibilità dei professionisti:dina generale, di continuità assistenziale, specialisti ambulatoriali e 118. Attesa convocazione dal ministro Speranza

Anelli attende una convocazione dal ministro alla Salute, Roberto Speranza, per "capire come collaborare".

Campagna vaccinale, il presidente dell'Ordine scettico sul reclutamento a gennaio

Come annunciato dalla presidente Ue Ursula Von der Leyen, il 27 dicembre partirà la campagna di vaccinazione anche in Italia, ma il presidente dell'Ordine dei Medici Filippo Anelli dichiara: "Servono ..."

