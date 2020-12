Andrea e Paolo | amici uniti nel tragico destino Lo stesso male | muoiono nelle stesse ore

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Une beffardo ha unito dueNoale eSant. Appassionati entrambi di ciclismohanno condiviso tanti momenti felici insieme in sella ad una bicicletta. Purtroppo, però, i due si sono ritrovati insieme anche nell’ultima tappa della loro vita, nell’hospice Antica Fonte di Conegliano, comune in provincia di Treviso., infatti, sono stati colpiti da unincurabile. Martedì seraNoale, 48 anni, se ne è andato. E il giorno dopo ancheSant, 44 anni, ha lasciato la compagna Vania. Entrambi avevano una vita piena e un carattere determinato, ma la malattia non ha lasciato loro scampo. Ade ...