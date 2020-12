(Di giovedì 17 dicembre 2020) “Un critico televisivo che non ha mai fatto un mezzo programma tv equivale ad un gay che parla di figa. Ciao”, aveva scrittoDi, amico del direttore di Rai1 Stefano Coletta, in un post pubblicato sabato scorso sul suo profilo Facebook. Stiamo parlando del discusso manager e autore di Oggi è ungiorno, il talk show pomeridiano condotto da Serena Bortone. Ex bisogna aggiungere perché Didalla trasmissione come ha comunicato con un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Un ultimo sguardo commosso all’arredamento e chi si è visto si è visto (cit.ve di Morgan) 13,01%. Felice di aver fattopezzo di strada con voi Serena Bortone e Giovanni Anversa (vicedirettore di Rai, ndr). Grazie a Stefano Coletta (tu ...

clikservernet : Andrea di Carlo fuori da ‘Oggi è un altro giorno’: “Esco fuori da questo circo così potrò giocare ad armi pari” - Noovyis : (Andrea di Carlo fuori da ‘Oggi è un altro giorno’: “Esco fuori da questo circo così potrò giocare ad armi pari”)… - fraversion : l’agente Andrea Di Carlo ha postato questa foto su IG. Lei sembrerebbe Arisa (che per altro sta nella sua scuderia… - manulamanuz57 : RT @tvblogit: Andrea Di Carlo lascia la Rai: “Io preso di mira, me ne vado, troppe pressioni esterne” - goamagazine : Nella giornata di venerdì 25 dicembre l’Orchestra del @CarloFeliceGe accompagnerà il cantante nel tradizionale Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Carlo

Il Fatto Quotidiano

Prosegue la corsa per conquistare la fascia alle elezioni Amministrative 2021. Mancano alcuni mesi ma molti sono già scesi in campo più agguerriti che mai per ...La selezione nazionale di pallanuoto under 19, guidata dal tecnico federale Carlo Silipo, sarà in allenamento collegiale a Santa Maria Capua Vetere dal 30 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021. Gli atleti ...