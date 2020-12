Ancelotti | «Ringraziamo il VAR» – VIDEO

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Carloha parlato al termine della partita contro il Leicester Carlo, allenatore dell’Everton, ha parlato al termine della vittoria sul campo del Leicester. «il Var. Non era rigore. Ma era una decisione difficile. Credo che dal campo potesse sembrare rigore, ma alla fine André ha toccato chiaramente la palla». Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Ancelotti Ringraziamo

alfredopedulla.com

Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, ha parlato al termine della vittoria sul campo del Leicester. «Ringraziamo il Var. Non era rigore. Ma era una decisione difficile. Credo che dal campo potesse ...Carlo Ancelotti è molto soddisfatto per la prestazione offerta dal suo Everton sul campo del Leicester. Al termine della sfida per 2-0, il tecnico emiliano ha commentato uno degli episodi decisivi, ov ...