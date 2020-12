AMICI | anticipazioni puntata di sabato 19 dicembre

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Come vi avevamo già anticipato, ladidi Maria De Filippi di19sarà l’ultima per questa prima parte di stagione. Il talent infatti andrà in pausa natalizia, per poi tornare ad animare i pomeriggi dela partire da gennaio 2021. Però, tramite gli spoiler che circolano sul web, possiamo già dirvi cosa succederà in questo ultimo appuntamento. Tutti gli allievi vedranno confermarsi i loro rispettivi banchi ufficiali, quindi li ritroveremo anche all’inizio del nuovo anno. Vedremo pure due sfide, una per il canto e l’altra per il ballo. Per quest’ultimo campo artistico sarà in competizione la ballerina Rosa, allieva della professoressa Lorella Cuccarini; la ragazza però arriverà a vincere la sfida e stessa sorte toccherà al cantante Aka7even, allievo della maestra Anna ...