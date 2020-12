Amici 20, novità sul regolamento e anticipazioni puntata sabato 19 dicembre (Di giovedì 17 dicembre 2020) La sesta puntata di Amici 20, che andrà in onda sabato diciannove dicembre su Canale Cinque alle ore 14:10, è stata registrata ieri mercoledì sedici dicembre. Un giorno prima rispetto a quanto siamo stati abituati quest’anno. Gli altri appuntamenti, infatti, venivano girati nella giornata di giovedì. Le anticipazioni che sono in possesso di ‘Tutto.tv’ e che abbiamo raccolto sulla pagina Facebook ‘Amici News’, raccontano di una importante novità in merito al regolamento di questa ventesima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi. Amici 20, nuova regola in questa edizione: i professori possono giustificare gli allievi e non mandarli in sfida Durante il doppio episodio del daytime di Amici ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 17 dicembre 2020) La sestadi20, che andrà in ondadiciannovesu Canale Cinque alle ore 14:10, è stata registrata ieri mercoledì sedici. Un giorno prima rispetto a quanto siamo stati abituati quest’anno. Gli altri appuntamenti, infatti, venivano girati nella giornata di giovedì. Leche sono in possesso di ‘Tutto.tv’ e che abbiamo raccolto sulla pagina Facebook ‘News’, raccontano di una importantein merito aldi questa ventesima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi.20, nuova regola in questa edizione: i professori possono giustificare gli allievi e non mandarli in sfida Durante il doppio episodio del daytime di...

