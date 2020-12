America’s Cup World Series 2020 | Luna Rossa perde con New Zealand e batte Ineos American Magic imbattuta al termine del day-1

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Dopo un lunghissimo percorso di avvicinamento si è finalmente disputato nella prima mattinata italiana il day-1 delleCupdi Auckland, in Nuova Zelanda. I quattro team protagonisti della 36ma Coppa America di vela si sono dati battaglia sul campo di regata C nel golfo di Hauraki, fornendo delle indicazioni già abbastanza interessanti a proposito dei possibili valori in campo dal punto di vista delle performance. Il programma di giornata si è aperto con l’attesissimo confronto diretto tra il defender Emirates Team Newed il challenger of recordPrada Pirelli, che ha visto la netta vittoria da parte dei padroni di casa con 3’13” di vantaggio al traguardo. La formazione italiana dello skipper Max Sirena ha pagato qualche ...