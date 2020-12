America’s Cup, una vittoria e una sconfitta per Luna Rossa (Di giovedì 17 dicembre 2020) Una vittoria e una sconfitta per Luna Rossa Prada Pirelli nell'avventura dell'America's Cup World Series. L'imbarcazione italiana, nella prima giornata di regate della manifestazione che apre ufficialmente la corsa alla 36^ edizione dell'America's Cup, ha perso la regata inaugurale contro i campioni in carica di New Zealand. Successo netto quello del defender, che nel golfo di Hauraki (Auckland) ha vinto con un margine di 3'13". Luna Rossa si è rifatta poco dopo in Race 3, battendo l'Ineos Team UK, costretta al ritiro per un problema all'imbarcazione.Il challenger italiano era comunque saldamente in testa, con un vantaggio di 1'09" al primo rilevamento, ovvero una distanza fisica di circa 1 chilometro. In Race 4, quando American Magic ha sconfitto a sorpresa New Zealand al termine di ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 17 dicembre 2020) Unae unaperPrada Pirelli nell'avventura dell'America's Cup World Series. L'imbarcazione italiana, nella prima giornata di regate della manifestazione che apre ufficialmente la corsa alla 36^ edizione dell'America's Cup, ha perso la regata inaugurale contro i campioni in carica di New Zealand. Successo netto quello del defender, che nel golfo di Hauraki (Auckland) ha vinto con un margine di 3'13".si è rifatta poco dopo in Race 3, battendo l'Ineos Team UK, costretta al ritiro per un problema all'imbarcazione.Il challenger italiano era comunque saldamente in testa, con un vantaggio di 1'09" al primo rilevamento, ovvero una distanza fisica di circa 1 chilometro. In Race 4, quando American Magic ha sconfitto a sorpresa New Zealand al termine di ...

