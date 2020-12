America's Cup: Luna Rossa comincia con una vittoria e una sconfitta - FOTO (Di giovedì 17 dicembre 2020) Luna Rossa Prada Pirelli comincia l'America's Cup World Series con una vittoria e una sconfitta. L'imbarcazione italiana, nella prima giornata di regate della manifestazione che apre ufficialmente la corsa... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 17 dicembre 2020)Prada Pirellil''s Cup World Series con unae una. L'imbarcazione italiana, nella prima giornata di regate della manifestazione che apre ufficialmente la corsa...

ilPostSport : La più famosa barca a vela italiana, ridisegnata come monoscafo volante, ha iniziato a gareggiare al largo di Auckl… - lucapratelli : PRADA America’s Cup World Series Auckland, NZ | Day 1 - Veladuepuntozer : America’s Cup: risultati, resoconti e curiosità - rosestef22 : America's Cup, ad Auckland la prima regata va a New Zealand, poi Luna Rossa si rifà - flaviamauro1 : RT @ilPostSport: La più famosa barca a vela italiana, ridisegnata come monoscafo volante, ha iniziato a gareggiare al largo di Auckland per… -