America’s Cup | Francesco De Angelis e il ricordo di Luna Rossa 2000 | “Emozioni ancora vive”

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Nuovo appuntamento con Sail2U, la trasmissione a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport. Ospite, il velista napoletanoDe, celebre per la fortunata campagna di Coppa America del. Skipper e timoniere perdalal 2007, ripercorre i ricordi dell’impresa di vent’anni fa: “E’ stato un bellissimo e lungo periodo agonistico. Quando ci ripenso, mi vengono in mente le porte scorrevoli: prima di iniziare quella regata, nel ’97 sarei dovuto partire per fare il giro del mondo con un team di cui ero timoniere responsabile del progetto delle vele che, alla fine, il giro del mondo lo ha vinto davvero. A giugno, però, mi arriva una telefonata per la Coppa America. Mi sono sempre chiesto cosa sarebbe successo se non avessi ricevuto quella telefonata, ...