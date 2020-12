Altro che “Prima gli italiani”. Al Parlamento europeo la Lega si astiene sul bilancio europeo che sblocca i 209 miliardi del Recovery Fund al nostro Paese (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Con la votazione sul Next Generation Eu voi scriverete la storia”, con queste parole la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen è intervenuta nella plenaria del Parlamento europeo da Strasburgo, che ieri ha approvato il bilancio pluriennale comunitario e il regolamento progettato per proteggere i fondi Ue dall’utilizzo improprio da parte dei governi che infrangono lo Stato di diritto. In base a quest’ultimo, i pagamenti del bilancio dell’Ue possono infatti essere sospesi per i Paesi in cui violazioni accertate dello Stato di diritto compromettono la gestione dei fondi europei: la Commissione, dopo aver stabilito che c’è stata una violazione, proporrà che il meccanismo di condizionalità venga attivato nei confronti di un Governo dell’Ue e successivamente taglierà o congelerà i pagamenti a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Con la votazione sul Next Generation Eu voi scriverete la storia”, con queste parole la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen è intervenuta nella plenaria delda Strasburgo, che ieri ha approvato ilpluriennale comunitario e il regolamento progettato per proteggere i fondi Ue dall’utilizzo improprio da parte dei governi che infrangono lo Stato di diritto. In base a quest’ultimo, i pagamenti deldell’Ue possono infatti essere sospesi per i Paesi in cui violazioni accertate dello Stato di diritto compromettono la gestione dei fondi europei: la Commissione, dopo aver stabilito che c’è stata una violazione, proporrà che il meccanismo di condizionalità venga attivato nei confronti di un Governo dell’Ue e successivamente taglierà o congelerà i pagamenti a ...

