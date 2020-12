Altri 683 morti, tasso di contagio risalito. Bollettino, il peggior indizio prima del Natale (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'ultimo aggiornamento trasmesso dal ministero della Salute sull'emergenza coronavirus non lascia presagire nulla di buono in merito alle decisioni che il governo presieduto da Giuseppe Conte deve ancora prendere per le feste di Natale. Il Bollettino di giovedì 17 dicembre dà conto di 18.236 nuovi contagi su 185.320 tamponi analizzati - tasso di positività risalito al 9,8%, +1,1 rispetto a ieri - a fronte di 27.913 guariti e 683 morti. Quest'ultimo è un dato in linea con quello di 24 ore fa e della media settimanale, segno che la situazione è ancora grave: l'Italia è perennemente il primo paese europeo per livello di mortalità in questa seconda ondata. Proprio per questo dal Cts è arrivato il suggerimento al governo di affrontare le prossime due settimane con il massimo della prudenza, per evitare un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'ultimo aggiornamento trasmesso dal ministero della Salute sull'emergenza coronavirus non lascia presagire nulla di buono in merito alle decisioni che il governo presieduto da Giuseppe Conte deve ancora prendere per le feste di. Ildi giovedì 17 dicembre dà conto di 18.236 nuovi contagi su 185.320 tamponi analizzati -di positivitàal 9,8%, +1,1 rispetto a ieri - a fronte di 27.913 guariti e 683. Quest'ultimo è un dato in linea con quello di 24 ore fa e della media settimanale, segno che la situazione è ancora grave: l'Italia è perennemente il primo paese europeo per livello di mortalità in questa seconda ondata. Proprio per questo dal Cts è arrivato il suggerimento al governo di affrontare le prossime due settimane con il massimo della prudenza, per evitare un ...

