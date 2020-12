Alternativa alla Statale 18, a Nocera Superiore in corso i lavori (FOTO) (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Superiore (Sa) – La Provincia di Salerno prosegue in queste ore, nell’ambito della realizzazione della Strada Alternativa alla SS 18 nell’Agro Sarnese-Nocerino, i lavori di rifacimento del piano stradale di via Santa Maria delle Grazie in Nocera Superiore. “Questo tratto stradale – dichiara il Presidente Michele Strianese – lungo circa 2 km, connette la porzione già realizzata della Strada Alternativa alla SS 18 con il viadotto da realizzarsi per il collegamento con la SS 266 Statale Nocerina. I lavori in corso consistono, nello specifico, nella realizzazione delle zanelle – latistanti la strada e utilmente collegate alle caditoie per ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – La Provincia di Salerno prosegue in queste ore, nell’ambito della realizzazione della StradaSS 18 nell’Agro Sarnese-Nocerino, idi rifacimento del piano stradale di via Santa Maria delle Grazie in. “Questo tratto stradale – dichiara il Presidente Michele Strianese – lungo circa 2 km, connette la porzione già realizzata della StradaSS 18 con il viadotto da realizzarsi per il collegamento con la SS 266Nocerina. Iinconsistono, nello specifico, nella realizzazione delle zanelle – latistanti la strada e utilmente collegate alle caditoie per ...

StefanoFassina : Qui, la mia dichiarazione alla Camera su revisione del #Mes : un No nel merito. Lo esprimo con la non partecipazion… - SanPaoloEditore : #17dicembre - #calendariodellavvento Pace per #GianniRodari non significa solo una scelta alternativa e opposta a… - SitoGiuseppe : @_cristiano73 Devi specificare che l’alternativa Scudetto all’Inter e zero tituli alla Juve non è contemplata... al… - ottopagine : Nocera, in corso i lavori per strada alternativa alla SS18 #NoceraSuperiore - Luca__Ky : @mvb_80 @Rougenoir1978 Lo stesso mio pensiero. Perfetto. Siamo sempre vicini all'emergenza da tempo. Per me è un me… -

Ultime Notizie dalla rete : Alternativa alla Provincia, strada alternativa alla SS18: lavori in corso a Nocera Superiore StileTV Salvini “Via maestra il voto oppure un governo di centrodestra”

La via maestra sarebbero le elezioni, l’unica alternativa percorribile alle elezioni è un governo a guida centrodestra, non guidato da me, ci sono economisti e imprenditori che potrebbero accompagnare ...

LA SÒLA DEL SECONDO RISTORO sul PORTALE DELLA RISTORAZIONE. Il Mipaaf si affida a Poste Italiane che crasha alla scadenza

PORTALE DELLA RISTORAZIONE. Il Mipaaf si affida a Poste Italiane che vanno in crash il giorno ultimo della domanda.

La via maestra sarebbero le elezioni, l’unica alternativa percorribile alle elezioni è un governo a guida centrodestra, non guidato da me, ci sono economisti e imprenditori che potrebbero accompagnare ...PORTALE DELLA RISTORAZIONE. Il Mipaaf si affida a Poste Italiane che vanno in crash il giorno ultimo della domanda.