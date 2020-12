Allo chalet di Mergellina si dibatte del Napoli vittima della distruzione di Massa (Di giovedì 17 dicembre 2020) Mattinata da remoto Allo chalet di Mergellina di Peppino cameriere con schermo multimediale piazzato sul tavolino Juventus e collegamento parabolico, satellitare, whatsapp, download, pronto ci sei, cchiù luntano me staje, più vicino, più vicino, non ti sento. Incazzatura memorabile on-line. Da remoto, don Ciccio portiere di palazzo ricorda che ai suoi tempi, guagliò, Pesaola diceva a San Siro si parte sempre da zero a uno. Quant’è vero Iddio, conferma Salvatore pittore d’alici, soprattutto con l’Inter. E puntualmente la storia si è ripetuta, geme Gennaro PiromAllo ragioniere. C’è stata una distruzione di Massa, esclama Corraducciobello con edicola di giornali in Piazza Sannazaro. Però Insigne l’ha mandato a cagare, sottolinea Saverio Malaspina ragioniere. Era solo l’invito a una buona ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 dicembre 2020) Mattinata da remotodidi Peppino cameriere con schermo multimediale piazzato sul tavolino Juventus e collegamento parabolico, satellitare, whatsapp, download, pronto ci sei, cchiù luntano me staje, più vicino, più vicino, non ti sento. Incazzatura memorabile on-line. Da remoto, don Ciccio portiere di palazzo ricorda che ai suoi tempi, guagliò, Pesaola diceva a San Siro si parte sempre da zero a uno. Quant’è vero Iddio, conferma Salvatore pittore d’alici, soprattutto con l’Inter. E puntualmente la storia si è ripetuta, geme Gennaro Piromragioniere. C’è stata unadi, esclama Corraducciobello con edicola di giornali in Piazza Sannazaro. Però Insigne l’ha mandato a cagare, sottolinea Saverio Malaspina ragioniere. Era solo l’invito a una buona ...

L’Inter ha vinto su rigore e tutti hanno scritto che ‘o Napule è forte. Ma che vale dominare l’avversario se non la butti dentro?

