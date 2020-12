Alfonso Signorini per la squalifica immediata di Filippo Nardi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Filippo Nardi continua a vomitare frasi davvero volgari su Maria Teresa Ruta e dopo Guenda Goria, pare che anche Alfonso Signorini sia indignato per il comportamento del conte. Stando a quello che riporta Blogo pare che il conduttore abbia chiesto una squalifica immediata, senza nemmeno attendere la puntata di domani. Oggi pomeriggio la produzione deciderà quale provvedimento adottare e anche le tempistiche. “Il punto più basso è stato: “Tea bag, quanto mi pagate se teabaggo la Ruta?” mentre Maria Teresa si era addormentata con la bocca aperta. Una cosa raccapricciante, indifendibile, ingiustificabile e che richiederebbe l’immediata squalifica di questo personaggio all’istante. Questo senza dover aspettare la puntata del venerdì sera. – riporta tv blog ... Leggi su biccy (Di giovedì 17 dicembre 2020)continua a vomitare frasi davvero volgari su Maria Teresa Ruta e dopo Guenda Goria, pare che anchesia indignato per il comportamento del conte. Stando a quello che riporta Blogo pare che il conduttore abbia chiesto una, senza nemmeno attendere la puntata di domani. Oggi pomeriggio la produzione deciderà quale provvedimento adottare e anche le tempistiche. “Il punto più basso è stato: “Tea bag, quanto mi pagate se teabaggo la Ruta?” mentre Maria Teresa si era addormentata con la bocca aperta. Una cosa raccapricciante, indifendibile, ingiustificabile e che richiederebbe l’di questo personaggio all’istante. Questo senza dover aspettare la puntata del venerdì sera. – riporta tv blog ...

