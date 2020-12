Alberto Angela | Venite con me a fare un giro nella Roma di Nerone

theweepingmonx : la m3diaset sta cercando di copiare Alberto Angela. Bruh- ?? - rosin_patrizia : @RaiUno È stato bellissimo. ! Devo complimentarmi con Alberto Angela perché è un grande professionista . Grazie anche alla Rai ???? - levi__corpus : da oggi potete chiamarmi alberto angela???? - frxgilecapricrn : @moeniadeus Ha visto una (1) volta alberto angela e credeva di essere un luminare - fioriogiuliana : @borghi_claudio Ieri sera ho visto il programma di Alberto Angela. Ogni Papa ha fatto morire qualcuno! -

Appena sbarcato in libreria "L'ultimo giorno di Roma. Viaggio nella città di Nerone poco prima del grande incendio". Il primo capitolo di quella che sarà una trilogia mette al centro una delle figure ...E’ su una delle vette più alte d’Italia Massimiliano Ossini per la puntata di Linea Bianca e in collegamento con E’ sempre mezzogiorno racconta ad Antonella Clerici di quel territorio, del silenzio de ...