Alaska, vaccino Pfizer: grave reazione allergica per un’operatrice sanitaria (Di giovedì 17 dicembre 2020) La campagna vaccinale è soltanto agli inizi. In Alaska, però, un’operatrice sanitaria ha già manifestato i sintomi di una grave reazione allergica al vaccino Pfizer. grave reazione allergica al vaccino Pfizer un’operatrice sanitaria di mezza età del Bartlett Regional Hospital di Juneau, in Alaska, davanti alle telecamere, si è fatta iniettare il vaccino Pfizer. Dopo qualche minuto, la donna ha manifestato i sintomi di una reazione allergica: tachicardia, eruzione cutanea e persino una crisi respiratoria. Neanche l’intervento dei medici che le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) La campagna vaccinale è soltanto agli inizi. In, però,ha già manifestato i sintomi di unaalaldi mezza età del Bartlett Regional Hospital di Juneau, in, davanti alle telecamere, si è fatta iniettare il. Dopo qualche minuto, la donna ha manifestato i sintomi di una: tachicardia, eruzione cutanea e persino una crisi respiratoria. Neanche l’intervento dei medici che le ...

