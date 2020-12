Al Senato è scontro sulla fiducia al Dl sicurezza (Di giovedì 17 dicembre 2020) Per quanto fosse nell'aria vista la mole di emendamenti -13mila della Lega, 150 di Fratelli d'Italia e un centinaio di Forza Italia - il voto di fiducia sul decreto sicurezza, crea forti dissensi in ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Per quanto fosse nell'aria vista la mole di emendamenti -13mila della Lega, 150 di Fratelli d'Italia e un centinaio di Forza Italia - il voto disul decreto, crea forti dissensi in ...

perilsi1 : RT @GBonini50: Lo scontro per il controllo del Senato è decisivo più di sempre in questa drammatica fase della storia americana. E pluribus… - GBonini50 : Lo scontro per il controllo del Senato è decisivo più di sempre in questa drammatica fase della storia americana. E… - cristianocarocc : #USAElections2020 Scontro pazzesco nell’audizione al Senato tra il Presidente Johnson e il collega democratico. Di… - coledoni : RT @coledoni: @CapraGianfranc2 @013Marino @ERivetta Infatti Renzi e' l'unico che ha idee chiare e quando ha governato il paese e' passato d… - Rosaria94182979 : RT @coledoni: @CapraGianfranc2 @013Marino @ERivetta Infatti Renzi e' l'unico che ha idee chiare e quando ha governato il paese e' passato d… -