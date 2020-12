Al San Pio di Benevento quattro dimessi e nessun decesso nelle ultime 24 ore (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoquattro pazienti dimessi nelle ultime 24 ore e nessun nuovo decesso. E’ quanto si evince dal nuovo bollettino inviato dall’ospedale San Pio di Benevento. Sale, però, da 3 a 5, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutopazienti24 ore enuovo. E’ quanto si evince dal nuovo bollettino inviato dall’ospedale San Pio di. Sale, però, da 3 a 5, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ezioy : RT @LombardiLomby67: “Oggi più che mai, in questa epoca apocalittica, è necessario combattere sotto lo stendardo di San Michele”. ~~SAN PA… - fxxxxrqwe : RT @LombardiLomby67: “Oggi più che mai, in questa epoca apocalittica, è necessario combattere sotto lo stendardo di San Michele”. ~~SAN PA… - LombardiLomby67 : “Oggi più che mai, in questa epoca apocalittica, è necessario combattere sotto lo stendardo di San Michele”. ~~SAN… - zephira_137 : RT @LombardiLomby67: Le tue tenerezze conquistano il mio cuore e resto preso dal tuo Amore, o CELESTE BAMBINO?? SAN PIO da PIETRELCINA ??… - orasolaretv2000 : Torna l’appuntamento con la richiesta di #preghiera di #PapaFrancesco @popesprayernet Con @paola_saluzzi… -