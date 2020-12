Al nuovo Opel Vivaro-e il premio International Van of the Year 2021 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il nuovo Opel Vivaro-e è l’International Van of the Year 2021 (IVOTY). Il van elettrico del costruttore tedesco è stato eletto da una giuria di esperti composta da 24 giornalisti ed editori di riviste indipendenti specializzate nei veicoli commerciali leggeri. Disponibile in tre lunghezze e con molte varianti di carrozzeria, Opel Vivaro-e elettrico a batteria consente ai professionisti di beneficiare di una mobilità a emissioni zero senza compromessi, ben oltre l’”ultimo miglio”. I clienti di Opel Vivaro-e possono scegliere tra due taglie di batteria agli ioni di litio, a seconda delle loro esigenze: con 75 kWh per un’autonomia fino a 330 km, o per chi ha un uso quotidiano meno intensivo del proprio veicolo, con 50 ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il-e è l’Van of the(IVOTY). Il van elettrico del costruttore tedesco è stato eletto da una giuria di esperti composta da 24 giornalisti ed editori di riviste indipendenti specializzate nei veicoli commerciali leggeri. Disponibile in tre lunghezze e con molte varianti di carrozzeria,-e elettrico a batteria consente ai professionisti di beneficiare di una mobilità a emissioni zero senza compromessi, ben oltre l’”ultimo miglio”. I clienti di-e possono scegliere tra due taglie di batteria agli ioni di litio, a seconda delle loro esigenze: con 75 kWh per un’autonomia fino a 330 km, o per chi ha un uso quotidiano meno intensivo del proprio veicolo, con 50 ...

