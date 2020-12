Al Grande Fratello VIP 5 arrivano 4 nuovi vipponi per Natale: presentazioni ufficiali (Di giovedì 17 dicembre 2020) Aggiungi un posto a tavola che a Natale c’è un vippone in più! Come annunciato da Alfonso Signorini, nella puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda il 18 dicembre 2020, dovrebbero entrare ben 4 nuovi concorrenti. Il reality andrà in onda come saprete fino ai primi di febbraio e quelli di domani sera, dovrebbero essere gli ultimi ingressi nella casa del Grande Fratello VIP 5. Ben 5 vipponi che da dieci giorni sono in quarantena e che si preparano a varcare la porta rossa. Ma chi sono questi nuovi concorrenti? Nelle ultime settimane se n’è molto parlato tanto che il conduttore del GF ha anche dovuto fare delle precisazioni. Era arrivato alla stampa ad esempio, anche il nome di Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra che però non prenderà parte a questa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 17 dicembre 2020) Aggiungi un posto a tavola che ac’è un vippone in più! Come annunciato da Alfonso Signorini, nella puntata delVIP 5 in onda il 18 dicembre 2020, dovrebbero entrare ben 4concorrenti. Il reality andrà in onda come saprete fino ai primi di febbraio e quelli di domani sera, dovrebbero essere gli ultimi ingressi nella casa delVIP 5. Ben 5che da dieci giorni sono in quarantena e che si preparano a varcare la porta rossa. Ma chi sono questiconcorrenti? Nelle ultime settimane se n’è molto parlato tanto che il conduttore del GF ha anche dovuto fare delle precisazioni. Era arrivato alla stampa ad esempio, anche il nome di Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra che però non prenderà parte a questa ...

