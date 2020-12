Al Bundestag con una mascherina traforata per protesta: deputato ricoverato per covid (Di giovedì 17 dicembre 2020) Si era presentato in Parlamento con una mascherina traforata per protestare contro le misure anti contagio, il deputato del partito di estrema destra AfD, Thomas Seitz è stato ricoverato dopo essere risultato positivo al covid. “Spero che dopo la tua completa guarigione la smetterai di fare propaganda contro le misure per contenere la pandemia” ha scritto su twitter Matthias Hauer, deputato tedesco della Cdu, il partito della cancelliera Angela Merkel, augurando pronta guarigione al collega. Seitz, nel corso di una seduta al Bundestag, era stato rimproverato dalla vicepresidente Claudia Roth. Lei gli aveva poi offerto una mascherina a norma, ma il deputato l’aveva rifiutata, sostenendo fosse stata contaminata dal ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Si era presentato in Parlamento con unaperre contro le misure anti contagio, ildel partito di estrema destra AfD, Thomas Seitz è statodopo essere risultato positivo al. “Spero che dopo la tua completa guarigione la smetterai di fare propaganda contro le misure per contenere la pandemia” ha scritto su twitter Matthias Hauer,tedesco della Cdu, il partito della cancelliera Angela Merkel, augurando pronta guarigione al collega. Seitz, nel corso di una seduta al, era stato rimproverato dalla vicepresidente Claudia Roth. Lei gli aveva poi offerto unaa norma, ma ill’aveva rifiutata, sostenendo fosse stata contaminata dal ...

