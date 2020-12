Al Bano a Mask Singer è il Girasole ma dimentica l’edizione italiana | “Grazie | esperienza totalmente nuova”

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Alè il, così come era stato anticipato. Il cantante di Cellino San Marco ha dovuto rivelare la sua identità nella leg spagnola del programma che in Italia è stato condotto da Milly Carlucci e nel quale fu il Leone. Nella rivelazione della sua identità, Alha infatti dichiarato di essere entusiasta di questacompletamente, che assume un valore particolare in questo periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria: “È stata un’. È stata possibile viverla proprio per via di questo periodo di Covid. In altri momenti sarebbe stato impossibile. Sto sempre in giro per il mondo, ma il Covid mi ha permesso di stare con voi per cantare, cantare. È ...