Adriana Volpe marito | la clamorosa rivelazione che arriva da lei

Leggi su viagginews

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Si parla di crisi. Da diverso tempo tra la conduttrice televisiva e Roberto Parli circolano voci di una profonda crisi. Come vanno le cose trae suoRoberto Parli? Non benissimo, purtroppo. E la confermaproprio da lei, che non smentisce affatto l’esistenza di problemi con l’imprenditore. I L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com