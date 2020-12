“Acerra non indietreggia”: scatta la solidarietà dopo l’incendio alle auto della Polizia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAcerra (Na) – scatta la solidarietà ad Acerra dopo l’incendio, avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 dicembre, di due auto della Polizia Municipale. Questa mattina numerosi Comandi di Polizia municipale di Comuni della Regione Campania hanno fatto risuonare le proprie sirene come segno di solidarietà e vicinanza al Comando e all’Amministrazione comunale di Acerra. Grazie ad una manifestazione organizzata dal Direttivo A.N.C.U.P.M. Campania. “Acerra non indietreggia – spiega il sindaco Raffaele Lettieri – Acerra proclama il diritto e la legalità a qualunque costo”. “Accanto a chi come ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) –laad, avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 dicembre, di dueMunicipale. Questa mattina numerosi Comandi dimunicipale di ComuniRegione Campania hanno fatto risuonare le proprie sirene come segno die vicinanza al Comando e all’Amministrazione comunale di. Grazie ad una manifestazione organizzata dal Direttivo A.N.C.U.P.M. Campania. “non– spiega il sindaco Raffaele Lettieri –proclama il diritto e la legalità a qualunque costo”. “Accanto a chi come ...

