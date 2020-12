Aborto farmacologico, le Marche vogliono limitarne l’accesso rivedendo le linee guida di Speranza: “Consultori solo per assistenza” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Modificare la possibilità di accesso all’Aborto farmacologico rivedendo le linee guida ministeriali: la Giunta regionale delle Marche mette nel mirino l’interruzione volontaria di gravidanza. E annuncia un passo indietro sulla Legge 194, per mano di Giorgia Latini, unica donna in Giunta e per altro assessore alle Pari Opportunità. Latini torna infatti sull’argomento nella seduta consiliare del 15 dicembre, incalzata dalla prima interpellanza della legislatura marchigiana, presentata da Manuela Bora (Pd), con cui l’opposizione ha chiesto conto dell’applicazione della legge statale 194 del 1978 sul territorio regionale – in merito a informazione, Consultori, medici obiettori e pillola RU486 – richiamando l’assessora alla sua intervista al TG3 Marche di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Modificare la possibilità di accesso all’leministeriali: la Giunta regionale dellemette nel mirino l’interruzione volontaria di gravidanza. E annuncia un passo indietro sulla Legge 194, per mano di Giorgia Latini, unica donna in Giunta e per altro assessore alle Pari Opportunità. Latini torna infatti sull’argomento nella seduta consiliare del 15 dicembre, incalzata dalla prima interpellanza della legislatura marchigiana, presentata da Manuela Bora (Pd), con cui l’opposizione ha chiesto conto dell’applicazione della legge statale 194 del 1978 sul territorio regionale – in merito a informazione,, medici obiettori e pillola RU486 – richiamando l’assessora alla sua intervista al TG3di ...

L'assessore alle Pari Opportunità delle Marche chiede di rivedere le linee nazionali sull'aborto per invertire il trend della denatalità. L'aborto farmacologico è ancora un tabù.

La giunta regionale delle Marche sta facendo un passo indietro sull'aborto. Sono scoppiate nuove polemiche. Marche. La giunta regionale delle Marche, il 15 dicembre, ha chiesto di ...

