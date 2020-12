A Roma il 17 e 18 dicembre stop auto benzina Euro 2 in Fascia Verde (Di giovedì 17 dicembre 2020) ROMA – Considerato il superamento dei livelli di PM10 rilevato dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall’Arpa Lazio, e la previsione di criticita’ prevista per i prossimi giorni, il Comune di Roma ha disposto la limitazione della circolazione veicolare nelle giornate del 17 e 18 dicembre nella Z.T.L. Fascia Verde. Fermo restando quanto espressamente stabilito dalle disposizioni nazionali e locali connesse all’emergenza sanitaria da Covid-19, il divieto alla circolazione sara’ in vigore dalle ore 7.30 alle 20.30 per i seguenti veicoli: – Ciclomotori e Motoveicoli PRE-EURO 1 ed EURO 1 – Autoveicoli Benzina Euro 2 Inoltre, il provvedimento prevede che gli impianti termici sull’intero territorio comunale dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell’aria negli ambienti non superiore a 18 gradi o 17 gradi in funzione del tipo di edificio. Il testo dell’ordinanza e le relative deroghe sono riportati online sul portale di Roma Capitale. Leggi su dire (Di giovedì 17 dicembre 2020) ROMA – Considerato il superamento dei livelli di PM10 rilevato dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall’Arpa Lazio, e la previsione di criticita’ prevista per i prossimi giorni, il Comune di Roma ha disposto la limitazione della circolazione veicolare nelle giornate del 17 e 18 dicembre nella Z.T.L. Fascia Verde. Fermo restando quanto espressamente stabilito dalle disposizioni nazionali e locali connesse all’emergenza sanitaria da Covid-19, il divieto alla circolazione sara’ in vigore dalle ore 7.30 alle 20.30 per i seguenti veicoli: – Ciclomotori e Motoveicoli PRE-EURO 1 ed EURO 1 – Autoveicoli Benzina Euro 2 Inoltre, il provvedimento prevede che gli impianti termici sull’intero territorio comunale dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell’aria negli ambienti non superiore a 18 gradi o 17 gradi in funzione del tipo di edificio. Il testo dell’ordinanza e le relative deroghe sono riportati online sul portale di Roma Capitale.

