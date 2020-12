“A Natale ognuno a casa sua In arrivo la stretta” Il governo avverte | nuove misure rigide per le feste

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Ore difficili e piene di tensione nelConte. Allo studio le muoveche dovrebbero entrare in vigore con un DPCM ad hoc nella giornata di venerdì. A parlare nelle ore scorse è stato il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia che a sky tg24 ha dichiarato: “E’ evidente che stiamo andando verso restrizioni nel periodo delle festività. Se qualcuno ipotizza, cenoni e assembramenti sbaglia clamorosamente”. “Questo – aggiunge – non significa rinnegare nulla, il modello a zone rosse, arancioni e gialle continuerà anche a gennaio e febbraio. Solo per il periodo che va dalla vigilia diall’Epifania, ora vediamo se fino al 3 o al 6 gennaio, più restrizioni ci sono e meglio è”. A chi domanda se arriverannorestrittive anche per il weekend alle porte, Boccia risponde: ...