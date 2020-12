A Firenze Lega choc: “Con Ru486 donna sarcofago del figlio” (Di giovedì 17 dicembre 2020) FIRENZE – Con la Ru486 “la donna diventa il ‘sarcofago’ del proprio figlio prima di espellerlo e gettarlo chissa’ dove”. Parole, quelle di Andrea Asciuti, consigliere comunale della Lega a Firenze, che hanno sollevato il polverone.Alimentato dalla secca replica del Pd. La miccia l’accende il Carroccio, appunto, in una nota firmata dal vicepresidente dell’aula Emanuele Cocollini e dallo stesso Asciuti. Un comunicato contro la presa di posizione dell’amministrazione e dell’assessore alle Pari opportunita’, Benedetta Albanese, che ieri ha diffidato il gestore delle vele (su camion) dal continuare a diffondere la campagna pubblicitaria shock della onlus Pro Vita sulla Ru486. Leggi su dire (Di giovedì 17 dicembre 2020) FIRENZE – Con la Ru486 “la donna diventa il ‘sarcofago’ del proprio figlio prima di espellerlo e gettarlo chissa’ dove”. Parole, quelle di Andrea Asciuti, consigliere comunale della Lega a Firenze, che hanno sollevato il polverone.Alimentato dalla secca replica del Pd. La miccia l’accende il Carroccio, appunto, in una nota firmata dal vicepresidente dell’aula Emanuele Cocollini e dallo stesso Asciuti. Un comunicato contro la presa di posizione dell’amministrazione e dell’assessore alle Pari opportunita’, Benedetta Albanese, che ieri ha diffidato il gestore delle vele (su camion) dal continuare a diffondere la campagna pubblicitaria shock della onlus Pro Vita sulla Ru486.

