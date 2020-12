“A chent’annos”, il docufilm sul centenario del Cagliari. Tutti i dettagli (Di giovedì 17 dicembre 2020) Andrà in onda a partire da domani 18 dicembre, il film documentario prodotto da Cagliari Calcio e Sky Sport sui 100 anni del club A Capo Spartivento, dall’incontro tra il guardiano del faro e un viaggiatore inizia la conversazione che ripercorre i 100 anni di storia del Cagliari. La storia ripercorre tutte le tappe del sodalizio isolano, attraverso personaggi e aneddoti. Il documentario, realizzato in co-produzione da Sky Sport e Cagliari Calcio, andrà in onda venerdì 18 dicembre dicembre alle ore 21.15 su Sky Sport Uno, disponibile anche in streaming su NOW TV, on demand su Sky e su Sky Go. Il cast è d’eccellenza: Giorgio Porrà, noto giornalista e scrittore, sarà la voce narrante e ricoprirà i panni del viaggiatore. Il guardiano del faro sarà interpretato dall’attore Cagliaritano Jacopo Cullin. Hanno ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Andrà in onda a partire da domani 18 dicembre, il film documentario prodotto daCalcio e Sky Sport sui 100 anni del club A Capo Spartivento, dall’incontro tra il guardiano del faro e un viaggiatore inizia la conversazione che ripercorre i 100 anni di storia del. La storia ripercorre tutte le tappe del sodalizio isolano, attraverso personaggi e aneddoti. Il documentario, realizzato in co-produzione da Sky Sport eCalcio, andrà in onda venerdì 18 dicembre dicembre alle ore 21.15 su Sky Sport Uno, disponibile anche in streaming su NOW TV, on demand su Sky e su Sky Go. Il cast è d’eccellenza: Giorgio Porrà, noto giornalista e scrittore, sarà la voce narrante e ricoprirà i panni del viaggiatore. Il guardiano del faro sarà interpretato dall’attoretano Jacopo Cullin. Hanno ...

