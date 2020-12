20 usi sorprendenti degli oli essenziali che pochissime persone conoscono

Leggi su virali.video

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Siete amantiolie li usate spesso per gli usi casalinghi? Come reagireste se vi dicessimo che li state sfruttando poco? È molto probabile, infatti, che non facciate un uso davvero ottimale di questi prodotti, dato che si adattano davvero moltissimo a tante esigenze. Innanzitutto bisogna ricordare che vanno conservato in luoghi bui, lontani dalla luce, che potrebbe comprometterne i valori. Questi prodotti sono davvero più utili di quanto si possa pensare e noi oggi vogliamo suggerirvi 20 diversi modi per utilizzarli, che molto probabilmente non sapevate. Foto: pixabay/Devanath 1. Allevia il dolore che provate nei lobi delle orecchie. A volte orecchini di scarsa qualità possono provocare dei fastidi alle orecchie, spargendo qualche goccia di olio essenziale di “Tea Tree” potrete raggiungere un rapido sollievo.2. Può alleviare i fastidi ...