Zone rosse e gialle, nelle regioni cosa si potrà fare? La mappa dei divieti (Di giovedì 17 dicembre 2020) Alla fine, l?assist per spingere la Penisola verso la zona rossa nei festivi e pre-festivi di questo periodo natalizio, è arrivato all?ala rigorista dell?esecutivo da... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 17 dicembre 2020) Alla fine, l?assist per spingere la Penisola verso la zona rossa nei festivi e pre-festivi di questo periodo natalizio, è arrivato all?ala rigorista dell?esecutivo da...

fanpage : Crisanti: “Zone rosse funzionano, le gialle no e il Veneto è un esempio” - albertomura : @diabolicus23 @RobertoBurioni governo giallo-rosso, zone giallo-rosse. La scelta dei colori è propaganda subliminale. - gaetano_fortini : @AngeloCiocca Per me questo ripugnante individuo può andare tranquillamente affanculo , con le sue smanie di grande… - domenico_lucad : @diabolicus23 @RobertoBurioni Qui pensano al gioco dei colori, gli altri fanno i fatti, invece di trattare CN Moder… - brotolin1 : Zone rosse a Natale, anche il Cts si spacca e ancora non decidono. Caos su positività per tampone e il Veneto si ar… -